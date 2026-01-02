Tokyo blir vertskap for The Warhammer Experience denne måneden

HQ

The Warhammer Experience kommer til Tokyo. Det var i desember 2022 at Warhammer åpnet sin første butikk og kafé i Japan, og nå er Tokyo vertskap for et helt nytt endagsarrangement som viser hva Warhammer handler om.

Deltakerne kan ta turen til Warhammer-butikken i 〒101-0021 Tokyo, Chiyoda City, Sotokanda, 3-12-8 1F i Tokyos Akihabara-distrikt for å hente og male sine første miniatyrer, spille sitt første spill og delta i et organisert, uformelt arrangement sentrert rundt Warhammer 40,000: Combat Patrol eller Warhammer Age of Sigmar: Spearhead. Arrangementet går av stabelen 24. januar.

For å feire Warhammer-opplevelsen vil du som deltar i det organiserte arrangementet også få med deg et samlermerke for spillsystemet ditt hjem, som enten er et Primaris Space Marine-våpenskjold eller en Amulet of Sigmar.

Vi får se om andre land vil være vertskap for en Warhammer Experience snart, da det virker som en god måte å generere mye buzz i territorier som kanskje ennå ikke har fått keiserens lys til å skinne på dem.

