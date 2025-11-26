Tokyo er ikke lenger verdens største by

HQ

Tokyo har offisielt mistet sin mangeårige posisjon som verdens mest folkerike by, ifølge en ny FN-rapport. Den japanske hovedstaden, som har 33,4 millioner innbyggere, har falt til tredjeplass etter å ha ligget på topp i flere tiår.

Jakarta ligger nå på førsteplass med nesten 42 millioner innbyggere, mens Dhaka følger tett etter med nesten 37 millioner. Begge byene har vokst langt raskere enn Tokyo de siste 25 årene, henholdsvis fem og sju ganger raskere.

Jakarta og Dhaka

FN-rapporten viser hvordan bylivet har forandret seg globalt. Tallet på megabyer (byer med over 10 millioner innbyggere) har økt fra bare 8 i 1975 til 33 i dag, de fleste av dem i Asia. Innen 2050 forventes tallet å nå 37.

Dhaka ligger an til å ta ledelsen innen midten av århundret, med en prognostisert befolkning på 52,1 millioner, noe som er rundt 300 000 flere enn Jakarta. Tokyo forventes å fortsette nedover på rangeringen og falle til en syvendeplass.

Tokyo, Japan // Shutterstock

Jakarta, Indonesia // Shutterstock