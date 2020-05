Tokyo Game Show er ogsÃ¥ avlyst

Igjen, det kommer ikke som noen overraskelse, en av de siste av årets største spillmesser er avlyst. Først falt GDC, deretter E3 og Gamescom, og nå nylig Paris Games Week. Nå ryker også Tokyo Game Show, som ellers skulle ha fokusert på japanske PS5-spill.

I en meddelelse til IGN har det blitt bekreftet at messa er avlyst, men det er planer om en digital utgave i stedet, så det kan fortsatt hende vi får noen spennende avsløringer likevel.

"Due to the outbreak of novel coronavirus (COVID-19) on a global scale and the situation remains unpredictable in Japan as well, the organizer and the co-organizers have reached this decision after a long consideration to place the utmost priority on the health and safety of visitors, exhibitors and stakeholders. We ask for your kind understanding and cooperation."

PlayStation, Microsoft, Geoff Keighley og andre (som Gamereactor) vil levere eksklusive avsløringer i løpet av sommeren, så selv om messene er avlyst kan dere se frem til masser av trailere og annonseringer når sommeren kommer.