Tom Aspinall er "veldig skuffet" over UFC-sjef Dana White for å ha bagatellisert øyeskaden hans

Tom Aspinall, UFC-mester i tungvekt, avslørte denne uken på sin Instagram-side at han lider av en medisinsk tilstand på begge øynene som hindrer ham i å bokse, i påvente av at symptomene skal utvikle seg. Skaden skjedde etter en kamp mot Ciryl Gane den 25. oktober, da rivalen ved et uhell stakk ham i øynene og kampen endte uten kamp.

I et intervju med The Ariel Helwani Show på tirsdag sa Aspinall at han var "veldig skuffet" over UFC-sjef Dana White, som i oktober sa at Aspinalls skade ikke var alvorlig: "[White] begynte å gi oppdateringer om at det ikke var noe galt med øyet mitt, når det ikke er tilfelle... Jeg har gjort mye for UFC, så, ja, skuffende", sa den engelske fighteren, og la til at han ikke lenger snakker med Dana.

Aspinall hevder at Whites kommentarer, som antyder at Aspinall ikke ønsket å avslutte kampen, har økt hatet han har mottatt på sosiale medier fra folk som antyder at han forfalsket skaden for å trekke seg fra kampen, noe han har avkreftet ved å vise sine medisinske rapporter.

På grunn av skaden, et "betydelig traumatisk bilateralt Browns syndrom", lider han av vedvarende diplopi (dobbeltsyn), og han er ikke engang klarert for å kjøre bil, for ikke å snakke om å slåss, og avhengig av utviklingen kan det hende at han må opereres i øynene. "Det venstre øyet så verre ut, men det var det høyre øyet som var mest skadet. Jeg var som en menneskelig bowlingkule", sa han (via ESPN).