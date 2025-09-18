Tom Brady "trekker seg" for flaggfotballturnering i Saudi-Arabia

HQ

Når man snakker om noen av de største idrettsutøverne gjennom tidene, dreier samtalen seg vanligvis om Muhammed Ali, Tiger Woods, Lionel Messi, Pelé, Lewis Hamilton, Michael Schumacher, "de tre store" i tennis, Michael Jordan, Usain Bolt, den typen stjerner som har dominert minst én idrett i så lang tid at navnet deres er synonymt med det yrket. Tom Brady er uten tvil også en del av denne ligningen.

Den amerikanske idrettsutøveren og tidligere NFL-quarterbacken er den mest suksessrike fotballspilleren gjennom tidene, og han har vunnet hele syv Super Bowls (flest av alle lag og spillere!) i løpet av sine mer enn 20 år i sporten. Brady la opp i 2022, og mange lurer fortsatt på om han har det som skal til for å spille quarterback etter noen års hvile. Snart får vi vite det med sikkerhet.

Brady skal spille i en saudiarabisk flaggfotballturnering som arrangeres 21. mars 2026, etter at denne NFL-sesongen er over. Turneringen vil bli avholdt på Kingdom Arena i Riyadh, og flere nåværende NFL-stjerner vil være til stede og bli trent av nåværende trenere.

I følge Sky Sports er det nevnt at Saquon Barkley, CeeDee Lamb, Christian McCaffrey, Maxx Crosby, Rob Gronkowski og flere vil spille, mens de deltakende lagene vil bli trent av Pete Carroll, Sean Payton og Kyle Shanahan.

Formålet med arrangementet ser ut til å være å øke interessen for flaggfotball som sport, blant annet i forkant av OL i 2028, som skal arrangeres i Los Angeles.