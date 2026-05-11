Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War

HQ

Jeg likte virkelig Jack Ryan-serien. Velspilt, smart, underholdende og stilig action over tre sesonger. Det var virkelig ikke mye å klage på. Og John Krasinskis reise fra morsom tullebukk i den amerikanske nyinnspillingen av The Office til actionhelt fungerte veldig bra. Han hadde allerede erfaring med å løpe rundt i militærutstyr to år før Jack Ryan i Michael Bays 13 Hours, men Jack Ryan var likevel rollen som sementerte ham som actionstjerne. Og en god en av slagsen. Han har en karisma på skjermen som jeg virkelig liker. Litt i stil med Nathan Fillion (Firefly, The Rookie, diverse småroller i stort sett alle James Gunn-filmene), som jeg absolutt forguder. Jeg er også en stor fan av A Quiet Place-serien, som er hans kreasjon. Han har mange strenger å spille på, som det heter.

I Ghost War får vi også møte James Greer (den alltid briljante Wendell Pierce), Elizabeth Wright (Betty Gabriel fra blant annet Defending Jacob og Get Out) og Mike November (Michael Kelly, House of Cards). Det er selvfølgelig flott å se dem alle sammen igjen.

Andrew Bernstein står for regien. Han har regissert episoder for en lang rekke serier, blant annet Jack Ryan, men også Ozark, The Outsider, Foundation, IT: Welcome to Derry og andre - men dette ser ut til å være hans første film.

Jack Ryan i dype tanker

Handlingen, i all sin enkelhet :

Dette er en annonse:

Jack Ryan gjenforenes med CIA-agenter for å navigere i et forrædersk nett av svik i jakten på en fiende som alltid ser ut til å ligge ett skritt foran, samtidig som de konfronteres med en fortid de trodde var begravd for lenge siden.

Som sagt, det er en enkel historie. Vi har sett den før i utallige lignende filmer og serier. Og det må sies: Ghost War byr ikke på noen store overraskelser. Strukturen og plottvendingene føles velkjente. Det samme gjelder den skurkaktige helten som har blitt antagonisten.

Men så forventer jeg heller ikke noen unike plottwists. Jeg forventer å få omtrent akkurat det samme som jeg får: Jack Ryan har gått videre i livet og fått seg en respektabel jobb i London, som vi egentlig aldri får vite så mye mer om - og hvorfor skulle vi også det? Han har gått videre, men det har han ikke. Han bor alene. Han jobber. Den eneste forskjellen er at han ikke blir skutt på annenhver dag.

Men vi kan ikke ha det slik, kan vi vel? Hva slags spenning ville det være i å følge Mr. Ryan rundt på kontoret, der de største hendelsene i handlingen er at skriveren streiker, kaffemaskinen byttes ut og kollegene tuller rundt på lageret? Det kunne jeg kanskje ha hatt lyst til å se på, men det er ikke det vi er her for. Det tar selvfølgelig ikke mange sekundene før en gammel venn dukker opp og forteller Jack at han tydeligvis savner adrenalin og eksplosjoner, og vips er han tilbake i salen.

Det begynner å gå over styr...

Dette er en annonse:

Akkurat som i alle andre spion-actionfilmer får vi reise litt rundt i verden. Her beveger vi oss mellom London (og et par militærbaser i England) og Dubai. Det er påkostet og ser flott ut. Tempoet fungerer godt, og actionscenene er stilfullt iscenesatt. Dialogen, karakterutviklingen og plottet føles som nevnt veldig kjent fra serien og andre lignende historier.

Nok en gang er det ingen overraskelser. Jeg kan synes det føles litt oppskriftsmessig, men samtidig er det likevel så godt gjennomført at jeg får det jeg forventer. Og jeg har savnet å følge Jack Ryan, så til syvende og sist føler jeg meg likevel ganske fornøyd. Men de kunne sikkert ha fylt ut dette plottet og bygget en sesong på minst seks episoder? Og samtidig: Noen ganger er det veldig deilig å kunne sette seg i sofaen og se en vellaget actionfylt thriller som later som om den er litt smart. Og spilletiden på rundt 100 minutter er faktisk akkurat passe. Det er ikke for stresset, og samtidig rekker man ikke å bli utålmodig. Det er ikke som de familiemiddagene der folk begynner å tenke på å dra hjem to timer før de egentlig er ferdige.

Jeg skulle gjerne ha sett mer av Jack Ryan. Eller drømmer jeg for stort? En Rainbow Six-serie? Jeg synes det har vært noen hint om det her og der. Det er på tide, er det ikke? Vel, uansett. Inntil da sier Prime god fornøyelse. Hvis du ikke har sett serien, har du mye å glede deg til, og jeg anbefaler på det sterkeste å se de fire sesongene før du kaster deg over Ghost War.