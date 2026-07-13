Tom Cruise er nesten ugjenkjennelig i den første fullversjonen av traileren til Digger

Selv om han langt fra vil spille Ethan Hunt i oktober, har Tom Cruise enda en umulig oppgave å fullføre. For første gang siden kanskje «Tropic Thunder» skal Cruise snart spille i en film der han virkelig ser helt ugjenkjennelig ut. I regissør Alejandro G. Iñárritus «Digger» får vi nemlig se den ikoniske filmstjernen i rollen som en utrolig rik og gammel mann kjent som Digger Rockwell.

Premisset for denne bisarre, men interessant utseende filmen er at vi følger Digger mens han får i oppdrag å redde verden fra undergang. Digger er en av de mektigste mennene på planeten, en energi- og drivstoffmagnat som i sin stadige jakt på rikdom og makt klarer å føre menneskeheten inn på en vei mot ødeleggelse når et av anleggene hans får et enormt isfjell til å bryte løs fra polkapperne. Resultatet er oversvømmelser over hele verden, som rammer atomkraftverk og utallige byer, ødeleggelser for 18 billioner dollar, og alt dette mens situasjonen eskalerer spenningene mellom USA og Russland og baner vei for fullskala atomkrig. Men det går bra, for Digger skal ordne opp i problemet! Nøyaktig hvordan, er fortsatt uklart...

Med John Goodman, Riz Ahmed, Emma D’Arcy, Sandra Huller og flere i rollene forventes «Digger» å ha premiere på kino 2. oktober, og du kan se den ganske uvanlige traileren til den etterlengtede filmen nedenfor.