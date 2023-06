Tom Cruise er sint for at Christopher Nolan tar alle IMAX-salene

HQ

Tom Cruises neste Mission: Impossible-film kunne ikke ha kommet på et dårligere tidspunkt med tanke på konkurranse ettersom den har premiere en uke før Barbie og Oppenheimer. Alle disse filmene ønsker selvsagt å bli sett og hørt på de største lerretene i de feteste salene, og det ser foreløpig ut til at atombombedramaet er den som trekker det lengste strået. Nolan har tydeligvis klart å kapre nesten alle IMAX-kinoer i verden på tre uker, noe som har gjort herr Cruise forbannet.

Mission: Impossible - Dead Reckoning: Part One, som har premiere ni dager før Oppenheimer, har kostet godt over tre milliarder dollar å spille inn, og Cruise vil selvsagt at den skal vises på så store lerreter så ofte og lenge som mulig. Alt for at den spektakulære actionen og stuntene skal få skinne så mye som mulig - og han gir seg ikke uten kamp. For ifølge Puck er skuespilleren på krigsstien og ringer filmstudioer og kinoer for å få dem til å prioritere Mission: Impossible fremfor Nolans film. IMAX-salene gir tross alt større inntekter takket være de dyrere billettene.

Hvilken film gleder du deg mest til?