Tom Cruise får den høyeste sivile utmerkelsen fra den amerikanske marinen

Den amerikanske marinen har tildelt skuespilleren Tom Cruise Distinguished Public Service Award, som er den høyeste utmerkelsen den militære grenen kan tildele en sivilperson. Cruise, som første gang viste et positivt bilde av marinen i Top Gun i 1986, har spilt i mange militærfilmer siden den gang, og har blitt hedret for sine bidrag gjennom flere tiår.

Cruise, som nå er 62 år, var svært takknemlig for anerkjennelsen. "Jeg beundrer alle soldatene", sa Cruise (via BBC). "Jeg vet at noe som er veldig sant for meg i livet, er at det å lede er å tjene. Og det vet jeg til fingerspissene. Og det ser jeg hos soldatene."

I tillegg til rollene i Top Gun og oppfølgeren Top Gun: Maverick, ble Cruise hyllet for sine roller i A Few Good Men, Mission Impossible-serien og Born on the Fourth of July.

