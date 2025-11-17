Tom Cruise har endelig fått en Oscar

HQ

Etter mer enn fire tiår med filmroller og som en av Hollywoods bærebjelker, har Tom Cruise endelig fått en Oscar. Og han trenger ikke engang å vente til neste vår for å motta den, ettersom han ble tildelt en æres-Oscar under Governors Awards i helgen.

Prisen ble ifølge Variety overrakt Cruise av Alejandro G. Iñárritu, som jobber med skuespilleren på en film som skal lanseres i oktober neste år. "Kinoen tar meg med rundt i verden. Den hjelper meg til å sette pris på og respektere forskjeller. Den viser meg også vår felles menneskelighet, hvor like vi er på så, så mange måter," sa Cruise.

"Og uansett hvor vi kommer fra, så ler vi sammen i teatret, vi føler sammen, vi håper sammen, og det er det som er kraften i denne kunstformen. Og det er derfor den betyr noe, det er derfor den betyr noe for meg. Så det å lage film er ikke hva jeg gjør, det er hvem jeg er" fortsatte han. "Min kjærlighet til film begynte i en veldig tidlig alder, så tidlig som jeg kan huske. Jeg var bare et lite barn i en mørklagt kinosal, og jeg husker at en lysstråle bare skar gjennom rommet, og jeg husker at jeg så opp, og det virket som om det bare eksploderte på lerretet. Plutselig var verden så mye større enn den jeg kjente."

Cruise har gitt noen fantastiske prestasjoner gjennom karrieren, men han er ikke en av dem som ofte henvender seg til "Oscar-bait"-dramaer, men er i stedet et av de få gjenværende navnene i Hollywood som kan få folk i kinosalen bare på grunn av navnet sitt.