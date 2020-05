Tom Cruise har funnet en regissør til sitt romprosjekt

Du ser på Annonser

For en måneds tid siden kom det frem at skuespilleren Tom Cruise hadde seriøse planer om å lage en film som skal skytes i det ytre rom. Senere ble det annonsert at NASA vill assistere skuespilleren, samt Elon Musks SpaceX-firma. Og nå har filmen også fått seg en regissør.

Deadline har fortalt at det blir Doug Liman som skal regissere filmen. Liman jobbet også sammen med Tom Cruise under produksjonen av Edge of Tomorrow og American Made, så de to kjenner til hverandre i forveien. Liman skal samtidig assistere Cruise i å utforme manuset og produksjonen av selve filmen.

Det ser ut til at Tom Cruise har skapt seg et sterkt mannskap i forsøket på å realisere sitt ganske ville filmprosjekt.