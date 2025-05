Tom Cruise har ingen planer om å pensjonere seg, og vil fortsette å gjøre filmer til han er 100 år

HQ

Mission: Impossible-serien ble kanskje avsluttet med The Final Reckoning, men det ser ikke ut til at Tom Cruise viser noen tegn til å legge opp ved siden av sin anerkjente actionserie. I stedet planlegger han å fortsette å lage filmer i flere tiår.

Cruise er i dag 62 år, og ble spurt om et sitat fra et par år siden der han sa at han ville gjøre Mission: Impossible-filmene til han ble 80 år gammel. Hollywood Reporter ble da fortalt av Cruise at planene hadde endret seg, og at han ville gjøre filmer til han ble tresifret i alder.

"Jeg vil aldri slutte. Jeg vil aldri slutte å gjøre action, jeg vil aldri slutte å gjøre drama, komediefilmer - jeg gleder meg", sa han.

Cruises lidenskap for kino har virkelig kommet til syne de siste årene av karrieren hans, spesielt etter COVID, der han krediteres som en av de viktigste drivkreftene for å få folk tilbake i kinosalen. For mange kinogjengere vil det være en mørk dag når Cruise legger kappen på hylla, men det ser ut til at den dagen tidligst kommer om noen tiår.