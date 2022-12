Tom Cruise ønsker god jul med Mission: Impossible-stunt

Det er ekstremt vanskelig å huske at Tom Cruise faktisk er 60 år når man ser alt den spinnville karen finner på i filmene sine, så det burde vel egentlig ikke overraske at han både fortsetter å kjøre heftige stunt selv og har en spesiell måte å ønske oss god jul på.

Under kan du nemlig se en kort video Tom Cruise la ut sammen med Mission: Impossible - Dead Reckoning-regissøren Christopher McQuarrie. Her takker han blant annet for den fantastiske støtten Top Gun: Maverick har fått, før han ønsker oss en hyggelig høytid mens han i samme slengen gjør et stunt fra en av kommende Mission: Impossible filmene. Til slutt får vi også vite at Top Gun: Maverick slippes på Paramount+ den 22. desember, så forhåpentligvis havner den på Showtime samme dag.