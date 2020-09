Tom Cruise reiser til verdensrommet i oktober 2021 for å spille inn film

Du ser på Annonser

Tom Cruise er litt av en adrenalinjunkie, og er kjent for å utføre sine egne stunts. For en stund siden begynte han å leke med ideen om å spille inn en film i rommet, og nå har den faktisk fått grønt lys. Selveste The Bourne Identity-regissøren Doug Liman skal regissere filmen, og ikke bare det, for nå vet vi når Liman og Cruise skal reise ut til romstasjonen for å filme. SpaceX bekrefter på Twitter at turen skjer i oktober neste år.

Det er fortsatt én ledig plass på romfergen, som betyr at Cruise, Liman og Universal fortsatt leter etter en annen stjerne som skal spille mot Cruise. Presis hva filmen handler om vites ikke.

Dette blir den første store Hollywood-spillefilmen som spilles inn i verdensrommet.