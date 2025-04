Tom Cruise takker ja til sitt siste oppdrag i Mission: Impossible - The Final Reckoning

HQ

Tom Cruise og Paramount Pictures lovet verden i går at vi i dag skulle få se et nytt glimt av Mission: Impossible - The Final Reckoning, en film som er ventet å bli det siste kapittelet i actionserien, i hvert fall med Cruise ved roret. Og det er nettopp det vi nettopp har fått, da den rykende ferske traileren viser Ethan Hunt på sin hittil største utfordring.

Denne filmen har alt du kan forvente av en Mission: Impossible-film. Luftbårne kampscener, hopping fra bygninger, stort svik, regjeringskonspirasjoner, nikk til fortiden, Cruise som spurter som en galning, massevis av nærkamper og en enorm grad av spenning. Bare ved å se på traileren kan man forstå hvordan denne filmen har klart å få et budsjett på rundt 400 millioner dollar.

Mission: Impossible - The Final Reckoning har planlagt kinopremiere 23. mai, så sjekk ut traileren nedenfor for det som uten tvil blir en av sommerens største blockbustere.