Tom Cruise vil gjøre en ny musikal før han pensjonerer seg

Tom Cruise har allerede en karriere som de fleste skuespillere bare kan drømme om, men i en alder av 62 år har skuespilleren fortsatt masse energi igjen i tanken og utallige prosjekter på ønskelisten. Faktisk har han begynt å avsløre hvilke disse er i et intervju på British Film Institute nylig, der Cruise trekker frem en sjanger han gjerne vil tilbake til, nemlig musikaler.

På spørsmål fra Rolling Stone om hva som er det neste for Cruise nå som dagene med umulige oppdrag ser ut til å være over, svarte skuespilleren "Definitivt musikaler. Drama, action, eventyr. Det er endeløst. Mine mål er endeløse."

Det interessante med dette er at musikaler faktisk ikke er noe nytt for Cruise, siden han var med i Rock of Ages, der han spilte den eksentriske rockestjernen Stacee Jaxx. Cruise mener tydeligvis at han kan gjøre det bedre, og vi lurer derfor på hvilken musikal Cruise ville passe best til?

Mission: Impossible - The Stage Play? Trollz: The Final Reckoning Broadsaw på Broadway? Hvilken musikal - hypotetisk eller virkelig - vil du gjerne se Cruise i?