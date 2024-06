Tom Cruises fem beste prestasjoner

HQ

Når det gjelder filmstjerner som har vært i stand til å selge så å si hvilken som helst film til hvilken som helst type publikum, er det få skuespillere som har hatt mer star power og mer karisma enn Tom Cruise, og nedenfor har jeg listet opp det jeg anser som hans fem beste prestasjoner.

5. Rain Man (1998)

Som den pengesultne, egoistiske og arrogante Charlie viste en ung Cruise en imponerende spennvidde, og det er lett å se hvorfor han ble en slik superstjerne når man spoler båndet tilbake til hans tidlige perler. Cruises evne til å virkelig eie rollen som egosentrisk og dobbeltmoralsk og deretter sakte, men sikkert erstatte jakten på penger med verdier som medfølelse, lojalitet og ærlighet - bør selvsagt applauderes.

4. Collateral (2004)

Til tross for at regissør Michael Mann står bak storfilmer som Ali, Insider, Heat, Miami Vice og Public Enemies, og til tross for at alle disse filmene huser minneverdige karakterer, er det ingen karakter fra noen av filmene hans som fester seg i minnet med en slik utholdenhet som Vincent fra Collateral. En del av dette skyldes selvfølgelig et dyktig utformet manus og en flott birollebesetning i form av en Jamie Foxx i toppform, men det meste skyldes Cruise, rett og slett. Han er virkelig fantastisk i denne rollen.

3. Magnolia (1999)

Sorg og anger er temaene i Paul Thomas Andersons mildt sagt bemerkelsesverdige drama, og selv om deler av filmen føles ganske gammeldags i dag, er det absolutt ingenting i veien med Cruises prestasjon som den kraftige livscoachen Frank T.J. Mackey. Cruise gjør en fremragende jobb med å formidle selvtillit og bravado på overflaten, mens han på innsiden er så ødelagt som det går an å bli, drevet av et kullsvart hat mot sin voldelige far.

2. The Last Samurai (2003)

Det er selvsagt ingen tvil om at Edward Swick (Legends of the Fall) søkte inspirasjon til sin egen samuraifilm i James Clavells bok om John Blackthorne, men der Clavells Shogun ofte fokuserte på krigen mellom katolikker og protestanter, valgte Swick i stedet å bygge en mer menneskelig historie om industrialiseringen av Japan og den vestlig-influerte krigsmakten som muliggjorde Satsuma-opprøret på slutten av 1800-tallet. Cruise spiller som kjent kaptein Nathan Algren, som blir tatt til fange av samuraier og sakte, men sikkert - som i Dances with Wolves, Avatar og Pocahontas - ikke bare begynner å forstå dem, men også skifter side. Cruise er briljant her som en såret, skadet, ødelagt mann - fortapt og redd, men som sakte, men sikkert begynner å bygge tillit til dem han en gang ble beordret til å skyte.

1. Interview with the Vampire (1994)

Jeg husker bråket da Cruise signerte for å spille vampyren Lestat i den påkostede filmatiseringen av Anne Rices ikoniske bok. Mange Cruise-elskere hatet tanken på en pilotkjekkas med hvitt hår og hoggtenner, og under en bestemt episode av Oprah husker jeg at kvinnene gråt i protest. Kvinnene trengte imidlertid ikke å felle noen tårer, for det viste seg at castingbeslutningen om å ansette Cruise som vampyr var en genistrek. Cruise eide nemlig rollen som den hensynsløse, 1200 år gamle blodsugeren på en måte som svært få andre hadde klart å gjøre, og spilte på ryggen til Brad Pitts motstykke i en rekke minneverdige scener. Cruise portretterer Lestat med et flamboyant, til tider tåpelig syn på livets lille mening, og gjør det med en karisma og intensitet som fortsatt fortryller.