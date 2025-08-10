Tom Cruises undervannsepos havner i trøbbel

Tom Cruise har møtt en stor hindring i produksjonen av sin kommende film Deeper. Warner Bros har angivelig nektet å godkjenne hans ønskede produksjonsbudsjett på 275 millioner dollar for undervannseventyret.

Filmen, som skal regisseres av Doug Liman og ha både Cruise og Ana de Armas i hovedrollene, skulle etter planen begynne å filme denne måneden. Det opprinnelige budsjettet var på 200 millioner dollar, men Cruise presset på for en betydelig økning - et forslag studioet avviste. I stedet satte Warner Bros et tak på budsjettet på 230 millioner dollar, noe som nå har ført til at hele prosjektet er satt på vent. For å gjøre vondt verre, rapporteres det at regissør Doug Liman allerede har begynt å se seg om etter andre prosjekter, noe som sår ytterligere tvil om filmens fremtid.

Nå gjenstår spørsmålet: Vil Cruise klare å tiltrekke seg et annet studio til å overta prosjektet, eller vil han og Warner Bros til slutt komme til enighet?