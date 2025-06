Tom Felton skal gjenta sin rolle som Draco Malfoy i Harry Potter og det forbannede barnet

HQ

Hvis du befinner deg i New York City mellom november 2025 og mars 2026, kan det være lurt å ta turen ned til Broadway for å se forestillingen Harry Potter and the Cursed Child som settes opp. Hvorfor det? Fordi det faktisk er en tidligere Harry Potter-elev som spiller rollen som gjorde ham berømt.

Det er bekreftet at Tom Felton vil gjenta sin rolle som Draco Malfoy i prosjektet, og gi sin egen vri på karakteren som i dette teaterstykket er voksen og tilfeldigvis også på samme alder som Felton.

I følge Harry Potter-nettstedet blir dette første gang Felton spiller Draco på 15 år, og om rollen har skuespilleren uttalt :

"Å være en del av Harry Potter-filmene har vært en av de største ærene i mitt liv. Å bli med i denne produksjonen vil være et øyeblikk hvor jeg slutter en sirkel, for når jeg begynner å spille i Cursed Child til høsten, vil jeg også være på nøyaktig samme alder som Draco er i stykket. Det er surrealistisk å gå tilbake i skoene hans - og selvfølgelig det ikoniske platinablonde håret hans - og jeg er henrykt over å få oppleve historien hans og dele den med verdens største fansamfunn. Jeg ser frem til å bli en del av dette utrolige kompaniet og være en del av Broadway-fellesskapet."

The Cursed Child spiller på Broadway fra 11. november til 22. mars på Lyric Theatre i New York, og Felton skal spille Draco i hver av de 19 ukene forestillingen går.