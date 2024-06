Tom Hanks' fem beste prestasjoner

HQ

Med en mildt sagt imponerende CV er det selvsagt ingen lett oppgave å velge ut fem prestasjoner. Men dette er mine valg av Tom Hanks' beste roller...

(5)

Big

(1988)

Før Tom Hanks fikk rollen skulle Robert De Niro spille Josh, og kanskje ville hans prestasjon ha havnet på Robert De Niro-listen. Hvem vet? Det som er klart er at jeg alltid har likt denne filmen, og jeg synes Hank gjør rollen sin strålende. Femteplassen på en liste er alltid vanskelig fordi den på en eller annen måte "ekskluderer" filmene som er der og nesten kommer med. Men jeg liker hvordan lekenheten i skuespillet så perfekt gjenspeiler hva karakteren åpenbart må føle Jeg har alltid syntes at Tom Hanks var god til å spille mot og med andre skuespillere. At han i møtet mellom dem, i replikkvekslingen, klarer å føles veldig naturlig. Her får han spille mot både en voksen og et barn. Skiftene mellom hvordan han oppfører seg og hvordan det barnslige alltid ligger der i bakgrunnen, skildrer Tom Hanks med perfeksjon. Og i en så typisk sjarmerende åttitallsfilm gjør han et stort inntrykk.

Dette er en annonse:

(4)

Saving Private Ryan

(1998)

De aller beste prestasjonene, etter min mening, er når man glemmer skuespilleren og bare ser karakteren. Da jeg gikk inn i Saving Private Ryan, var jeg ganske overbevist om at Hanks, som på dette tidspunktet definitivt hadde oppnådd status som en stor stjerne, ikke ville være i stand til å maskere det hele for meg. Jeg tok fullstendig feil. For er det én ting jeg glemmer fort når krigen raser, så er det at det er den samme personen som spilte Forrest Gump som portretterer kaptein Miller. Det gjelder hele rollelisten, og man skulle kanskje tro at en så dyktig regissør som Steven Spielberg er en viktig årsak til dette - men fra Miller lander i Normandie til hans siste scene, føles Hanks alltid enormt troverdig. I tillegg til all handlingen er det også flere scener der Hanks får holde monologer, og like fantastisk som han er til dette, portretterer han alt annet med en imponerende tilstedeværelse.

(3)

Captain Philips

(2013)

Det er mange måter å se om en skuespiller er god på. Når det gjelder å portrettere frykt og det å være sårbar i pressede situasjoner, er det definitivt mye som settes på prøve når det gjelder spennvidden som må være der for at det skal fungere. Når jeg ser scener fra denne filmen på nytt, blir jeg også slått av at Phillips som karakter utgjør en god kontrast til mye av skriket og kaoset som oppstår. Phillips føles ofte rolig, samlet og kontrollert, og Tom Hanks gjør en god jobb med å formidle dette gjennom replikker og kroppsspråk. For meg er det også viktig at portrettet føles konsistent og fungerer hele veien, at det føles troverdig og ikke svikter på noe punkt underveis, og selv om filmen i seg selv er min minste favoritt på listen, er Hanks' prestasjon i den likevel helt strålende.

Dette er en annonse:

(2)

Forrest Gump

(1994)

Å si hvilken film, spill eller serie som er din absolutte favoritt, føles ofte som en umulig oppgave. Forrest Gump var heller ikke min favoritt første gang jeg så den, men da jeg så den for andre gang, begynte jeg å innse at jeg elsket historien om Forrest Gump mer enn jeg noensinne hadde elsket noen film. Og slik har det fortsatt. Jeg synes Zemeckis har satt sammen en nær perfekt film, og Tom Hanks i tittelrollen gir en så minneverdig og uforglemmelig prestasjon. Det er så mye perfeksjon i måten replikkene blir fremført på, i blikket og i måten Gump med sitt begrensede intellekt forsøker å ta inn og forstå verden på. Det er spesielt én scene jeg alltid vender tilbake til, og det er når Gump og Jenny endelig blir gjenforent og han finner ut at han er blitt far. Bare den scenen er nok til å vise hvilken enormt dyktig skuespiller Hanks er.

TOM HANKS BESTE SKUESPILLERPRESTASJON:</em>

(1)

Philadelphia

(1993)

Du kunne ha byttet om på første- og andreplassen på denne listen uten at det ville ha føltes rart. Begge prestasjonene ga Tom Hanks en gullgutt, og den største grunnen til at jeg setter Philadelphia foran Forrest Gump (til tross for at sistnevnte er min favorittfilm noensinne), er egentlig bare fordi det er et større alvor i Andrew Beckett som hovedperson og i Philadelphia som film. Med perspektiv blir det også enda tydeligere å se hvor stor Tom Hanks faktisk er som skuespiller. Når man oppsummerer nittitallet hans, er det nesten svimlende hvor mange store roller han har levert i. Men selv uten denne utrolige merittlisten i bakhånd, står hans strålende prestasjon i Philadelphia frem som noe helt, helt spesielt.