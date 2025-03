Tom Hanks spiller hovedrollen i sønnen Chet Hanks' musikkvideo med Forrest Gump-referanser

HQ

I en ganske overraskende vri på hele nepotisme-debatten har Tom Hanks' sønn Chet Hanks nettopp brukt sin far og en av hans mest kjente roller i en musikkvideo til bandet sitt, Something Out Wests nye låt.

Låten heter You Better Run, og du kan sikkert allerede gjette hva som kommer her (Hanks og løping...), og i sangen opptrer Hanks i egen person, mens Chet Hanks gjenskaper noen ikoniske øyeblikk fra Forrest Gump mens han er utkledd som sin fars tidligere karakter.

Scenene inkluderer nikk til benken fra filmen, men også flere løpende montasjer, og du kan se alt dette selv i den innebygde videoen nedenfor.

Chet Hanks er ikke det eneste berømte barnet til Tom Hanks, selv om han uten tvil er det mest forskjellige når det gjelder berømmelse. Mens Chet er musiker, er Colin Hanks, Truman Hanks og Elizabeth Ann Hanks alle enten skuespillere, filmskapere eller produsenter.