Tom Hardy angivelig sparket fra MobLand, vil ikke vises i sesong 3

I en ganske overraskende vending har det nå blitt rapportert at Paramount+ sin dramaserie, MobLand, den største originalserien som ikke ble skapt av Taylor Sheridan, snart vil se veldig annerledes ut. I forkant av at arbeidet med en tredje sesong begynner å finne sted, med sesong 2 ennå ikke debutert, har Puck News hevdet at hovedrolleinnehaver Tom Hardy offisielt har fått sparken fra showet og ikke vil gjenta sin rolle som Harry Da Souza i fremtidige kapitler.

I en fersk nyhetsartikkel hevdes det at Hardy ofte kolliderte med produsentene og lederne på serien, og ofte ønsket å endre dialog og på andre måter gi notater som ville justere den planlagte produksjonen. Dette kommer i tillegg til at han angivelig ofte kom for sent til innspillingen.

Nyhetsbrevet legger også til at "enhver liste over de vanskeligste skuespillerne i byen ville sannsynligvis inkludere Tom Hardy", noe som bare gir bensin på bålet om hans oppførsel på settet, inkludert en mye omtalt affære tilbake i Mad Max: Fury Road-tiden, der skuespilleren angivelig også ofte kom for sent og til og med kranglet med medstjernen Charlize Theron på hyppig basis.

Ingen offisiell bekreftelse har ennå kommet fra Paramount eller Hardy når det gjelder denne nyheten.