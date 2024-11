Tom Hardy bekrefter at Splinter Cell-filmen er død

HQ

I dag er det nok få som husker det eller har noen forventninger igjen, men i 2012 ble det avslørt at Splinter Cell skulle filmatiseres. Året etter ble det bekreftet at John Wick-produsenten Basil Iwanyk skulle stå for produksjonen, og i 2014 ble det annonsert at Tom Hardy skulle spille Sam Fisher.

Men siden den gang har det vært helt stille fra prosjektet, og nå har det blitt annonsert at årsakene til dette er nøyaktig de samme som du sikkert allerede har regnet ut. I en samtale med The Direct sa Hardy at det er dødt :

"Den filmen ville ha vært fantastisk ... Vi fikk det bare ikke til, verken manusmessig eller budsjettmessig. Men den kom til å bli fantastisk. Vi hadde en million forskjellige versjoner av den, men den skulle bli hardcore og fantastisk. Det er en av dem som ble borte, og det er veldig trist."

Helt uten Splinter Cell blir vi imidlertid ikke, ettersom Ubisoft jobber med en nyinnspilling av det første spillet. Dessuten... hvis det blir en stor suksess, vil vi bli svært overrasket hvis ingen filmselskaper ønsker å gjøre et nytt forsøk på å filmatisere Sam Fishers eventyr.