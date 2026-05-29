Tom Hardy er vissy ikke kuttet fra MobLand ennå, og diskusjoner er i gang for en retur

Nylig sirkulerte en rapport som hevdet at Tom Hardy hadde fått sparken fra sin rolle i Paramount+ dramaserien MobLand, etter at det ble hevdet at skuespilleren rutinemessig kom for sent til innspillingen og havnet i krangel med det kreative teamet om omskriving av dialog og seriens generelle retning. På det tidspunktet kom det alle slags uttalelser, og noen forsvarte Hardy og hevdet at påstandene var falske, mens andre la merke til en atferdstrend som strekker seg tilbake til tidligere prosjekter Hardy har jobbet med. Uansett var det én ting som var klart: Hardys avgang fra MobLand var bare et dårlig trekk for seriens popularitet, ettersom mange ga uttrykk for at han var grunnen til at de så på serien i utgangspunktet, noe som utvilsomt førte til at Paramount ønsket å sikre at Hardy forble en del av teamet for den planlagte tredje sesongen.

Apropos dette punktet, nå har Variety delt en rapport der det hevdes at Paramount prøver å finne ut av ting med Hardy, og at "Tom fikk ikke sparken, døren er ikke stengt for sesong 3, og ting blir jobbet gjennom kreativt."

Rapporten bemerker til og med at utøvende produsent Guy Ritchie sannsynligvis presser produsent David Glasser for å finne ut av ting med Hardy som "Guy liker å jobbe med Tom." En annen innsider har nevnt at selv om Hardy kan være "vanskelig, men han er en filmstjerne".

I en annen interessant utvikling hevder rapporten at Hardy var frustrert over manusforfatter Jez Butterworth fordi han leverte manus sent, noe som gjorde det utfordrende for Hardy å forberede seg til scener. På samme måte sies det at Butterworth bare snakket med Glasser og aldri kom til settet, noe som gjorde det nesten umulig for Hardy å jobbe seg gjennom manusproblemer, og et produksjonsmedlem hevder å ha sagt: "Svært få mennesker i skuespillerne eller crewet har noe med Jez å gjøre. Vi ser ham aldri."

Uansett er det helt klart at det er større problemer i spill bak kulissene på MobLand, men som alltid er det penger og tall som teller, og siden serien er en av Paramount+ sine største, er det vanskelig å anta at sesong 3 vil fortsette med hovedrolleinnehaveren ved roret, så følg med, for det vil komme flere utviklinger i denne sagaen.