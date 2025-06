Tom Hardy introduserer Chronicles: Medieval til verden på Summer Game Fest

En av de mange World Premieres på årets Summer Game Fest har fått stemmen til en svært populær filmstjerne. Etter å ha spilt i MobLand og Havoc har Tom Hardy lånt ut sine talenter til avsløringstraileren til Raw Power Games' ambisiøse action- og RPG-spill Chronicles: Medieval.

I pressemeldingen beskrives dette som "en viltvoksende, dynamisk sandkasse som blander action og RPG-dybde på en strategisk skala", som utspiller seg i Europa på 1300- og 1400-tallet, og som ber spillerne om å ta beslutninger for å skape sin egen historie i denne hensynsløse og voldelige tiden.

Vi blir fortalt at spillet vil gjøre det mulig for spillerne å kjempe ikke bare for ære, men også for land og arv, alt i intense og personlige kamper, og mens de leder store hærer i krig mot hverandre. Dette kan være på skitne og landlige marker eller rundt et viktig strategisk punkt for å gjøre handlingen til en fullverdig beleiring.

Chronicles: Medieval er utviklet på Unreal Engine 5 og bruker utviklerens egenutviklede teknologi kjent som Asgard for å levere intense og varierte kamper.

Raw Powers seniordesigner, Andrzej Zawadzki, uttalte følgende om prosjektet: "Enten spillerne drømmer om å skape et kongerike, lede hærer i kamp eller bli den mest velstående handelsmannen, blir historien skrevet av deres hånd i Chronicles: Medieval. Når vi avduker spillet og beveger oss mot en tidlig lansering, planlegger vi å lytte og samarbeide med samfunnet vårt for å gjøre vårt første spill til et virkelig episk eventyr."

Chronicles: Medieval er planlagt å debutere som et Early Access-spill først på PC via Steam i 2026. Det er ingen fast dato utover dette, men for alle som ikke er kjent med utvikleren, er det verdt å merke seg at studioet består av veteraner med erfaring fra The Witcher 3: Wild Hunt, Assassin's Creed, Hitman, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077, og til og med Grand Theft Auto.