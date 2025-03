Tom Hardy knuser bein for Pierce Brosnans forbryterpatriark i Guy Ritchies MobLand

Guy Ritchie elsker krimdramaer og gangsteraction, spesielt de som er basert i Storbritannia. Regissøren har laget utallige filmer og serier på dette premisset, det være seg Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Snatch, RocknRolla, The Gentlemen, eller til og med The Gentlemen... Ritchie vet hva som fungerer for ham, og det er vanskelig å kimse av. Denne måneden fortsetter han denne innsatsen ved å slå seg sammen med Paramount+ for å debutere med en serie kjent som MobLand, en serie vi nylig rapporterte om da den forestående premieredatoen og det egentlige navnet ble avslørt.

Nå kan vi bygge videre på dette ved å presentere traileren for MobLand, som gir oss et bedre innblikk i Tom Hardys fikser/enforcer, Pierce Brosnans forbryterpatriark, Helen Mirrens forbrytermatriark, og de ulike formene for vold og gjengkrig som serien vil servere.

Ta en titt på traileren for MobLand nedenfor, i forkant av at serien begynner å vises på Paramount+ 30. mars.