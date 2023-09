Tom Hardy og Austin Butler slår seg sammen for å lage The Bikeriders

Hvis du har lengtet etter mer action i MC-gjenger helt siden Sons of Anarchy ble avsluttet for mange år siden, har 20th Century Studios kanskje løsningen for deg. Produksjonsselskapet har nå sluppet den første traileren til den kommende The Bikeriders, som er et krimdrama der Tom Hardy, Austin Butler, Jodie Comer og Michael Shannon spiller hovedrollene som en del av en MC-gjeng som vokser i størrelse og blir innblandet i all slags kriminell virksomhet.

Filmen skal etter planen ha kinopremiere 1. desember, og forhåpentligvis forblir det slik under de pågående streikene, for traileren viser at dette er en film du ikke vil gå glipp av. Men det kan du selv vurdere ved å se traileren nedenfor.