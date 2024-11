Tom Hardy og The Raid-regissøren slår seg sammen for et Netflix-prosjekt neste år

Nå som vi er i de siste ukene av 2024, begynner Netflix allerede å forberede oss på det kommende nyttåret. I ånden av dette har streameren vist frem en første titt på et kommende Tom Hardy-ledet actionepos kjent som Havoc. Filmen er skrevet og regissert av Gareth Edwards, mannen bak The Raid, og det er stort sett all informasjonen du trenger for å utlede hva denne filmen handler om og hvordan den vil utspille seg.

Hvis du er på utkikk etter mer informasjon om Havoc, har Netflix gitt ut et sammendrag av filmen i en ny Tudum-artikkel, der det legges til: "Filmen følger en forslått detektiv som må kjempe seg gjennom en kriminell underverden for å redde en politikers fremmedgjorte sønn etter en narkotikahandel som har gått galt. Samtidig begynner han å nøste opp et dypt nett av korrupsjon og konspirasjoner som fanger hele byen."

Ved siden av Hardy i Havoc vil Jessie Mei Li fra Shadow and Bone spille Jessie Mei Li, i tillegg til en rekke stjerner som Luis Guzman, Timothy Olyphant og Forest Whitaker. Vi har ennå ikke en trailer eller en lanseringsdato for Havoc, men vi vet at den kommer i 2025, og du kan se noen bilder av filmen nedenfor.