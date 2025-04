Tom Hardy om å returnere som Venom: "Jeg hadde det kjempegøy å gjøre det, så nei"

HQ

Sonys merkelige Spider-Man-univers, som har blitt bygget opp på bakgrunn av nettslyngens fiender og spin off-figurer, har vært en katastrofe hver eneste gang. Men hvis man skulle peke på ett område der den viste noen elementer av kvalitet, ville det sannsynligvis være Tom Hardys opptreden som Venom.

Etter 2024s middelmådige Venom: The Last Dance, ser Hardys tid som Eddie Brock/Venom ut til å være over, og dette er noe han i utgangspunktet bekreftet i et intervju med Comicbook.com.

På spørsmål om han noen gang ville gjenta rollen i en skikkelig Spider-Man-crossover, ga Hardy et svært uvanlig svar :

"Nei. Jeg elsker Venom, og jeg hadde det kjempegøy å gjøre det, så nei."

Så det virker absolutt som om den eneste sjansen vi får til å se Hardy tilbake som Venom er i flere frittstående filmer, og med tanke på at ingen av dem har blitt spesielt godt mottatt av kritikerne og det faktum at de har tjent mindre og mindre på kino etter hvert som filmene har hatt premiere, virker det ikke som om Sony skriker etter flere eventyr med symbioten ved roret.