Tom Hardy ønsker fortsatt å kjempe mot Tom Hollands Spider-Man som Venom

Det har virket som om Marvel og Sony har vært ute etter å veve og skape en narrativ tråd som setter Tom Hardys Venom og Tom Hollands Spider-Man på kollisjonskurs og ser de to ikoniske karakterene kjempe mot hverandre. For noen år siden kulminerte dette med at Hardys Venom dukket opp på Marvel Cinematic Universe etter en multiversal glipp, før han ble dratt tilbake til sin egen verden. Siden den interaksjonen har det ikke blitt noe av substans, men det betyr ikke at Hardy ikke fortsatt er ute etter en kamp.

Under en opptreden på New York Comic-Con på et panel for Venom: The Last Dance, bekreftet Hardy nok en gang sin intensjon om å slåss med Hollands Spider-Man på det store lerretet.

Som per Variety, "Jeg vil gjerne kjempe mot Spider-Man. Jeg ville elske å kjempe mot ham nå. Jeg er glad for å kjempe mot Spider-Man i dag, 100 prosent. Jeg ville aldri sagt aldri. Vi ble spesifikt satt opp for å bringe Venom til et filmformat, og det er det vi har gjort. 'The Last Dance' er den siste delen i den trilogien, og vi gleder oss veldig til det."

Hovedproblemet med å se disse to versjonene av karakterene mot hverandre dreier seg om det faktum at Hardy ser ut til å være i sin solnedgangstid som Venom, ettersom skuespilleren fortsetter å referere til The Last Dance som den siste delen av en trilogi, noe som tyder på at han snart vil legge opp som den berømte symbioten. Uansett, vil du gjerne se Venom og Spidey møtes på det store lerretet?