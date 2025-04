Tom Hardy sier at vi var nær ved å få en Venom og Spider-Man crossover

HQ

Som vi vet tok Tom Hardys tid som Venom (eller, mer nøyaktig, Venoms vert og bestevenn Eddie Brock) slutt med Venom: The Last Dance. Selv om fansen fikk mye ut av trilogien var det én ting de gikk glipp av, en crossover-film med Tom Hollands Spider-Man.

I en samtale med The Playlist sa Hardy at barna hans var skuffet over at det aldri ble noen crossover-film, og at han prøvde å få det til. "Vi var nære på", sa han. "Vi kom så nærme som jeg kunne tenke meg å komme, bortsett fra å lage en film sammen, noe jeg gjerne skulle ha gjort, for det er bare så gøy."

"I bunn og grunn ville det vært for barnas skyld", fortsatte Hardy. "For selv om voksne elsker superheltfilmer, noe man kan se på billettsalget når de gjør suksess, tror jeg at jeg stadig blir minnet på av barn hvor viktige disse karakterene er. Og de skjønner ikke hvorfor favorittfigurene deres ikke er med i filmer sammen."

Det er fortsatt en sjanse for at Venom eller en symbiot vil dukke opp i en fremtidig Spider-Man-film, ettersom Tom Holland fortsatt er aktuell for Spider-Man: Brand New Day i 2026, men det er lite sannsynlig at han noen gang vil møte Tom Hardys Eddie Brock.