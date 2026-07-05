Tom Hardy skal være med i den tredje sesongen av MobLand

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Selv om Paramount+ ennå ikke offisielt har fornyet « MobLand » for en tredje sesong, virker det sannsynlig at dette er i ferd med å skje.

Etter at Tom Hardy angivelig ble sparket fra serien på grunn av uenigheter og konflikter med produsentene, begynte mange å lure på om « MobLand » ville fortsette, spesielt med tanke på at Hardy var en stor publikumsmagnet. Deretter ble det rapportert at det var innledet en dialog for å løse disse problemene og sikre at Hardy skulle komme tilbake, noe som ville sikre seriens fremtid.

Den siste oppdateringen kommer fra Deadline, som nå avslører at ting er blitt ordnet etter et møte mellom Hardy, den utøvende produsenten og showrunneren Jez Butterworth, og den utøvende produsenten David Glasser (med Guy Ritchie også til en viss grad involvert). Det sies at møtet gikk bra, og nå forventes det at Hardy kommer tilbake til serien og fortsetter som MobLands frontfigur, noe som tyder på at Paramount+ snart vil ta beslutningen og bestille en tredje sesong.

Når det gjelder den andre sesongen av « MobLand », antas det at serien kommer tilbake innen utgangen av 2026, men det er foreløpig ikke oppgitt noen fast dato.