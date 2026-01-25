Tom Hardy vil være med i Star Wars (igjen)

HQ

Da Star Wars spilte inn sin tredje trilogi i Pinewood Studios i London, fikk mange britiske skuespillere sjansen til å spille statister og få cameo-opptredener. Daniel Craig og Tom Hardy spilte for eksempel begge Stormtroopers, men sistnevntes cameo ble lagt inn i en slettet scene fra The Last Jedi.

I en samtale med The Playlists Bingeworthy TV-podcast sa Hardy at han definitivt kunne tenke seg å vende tilbake til en galakse langt, langt borte. "Jeg elsker Star Wars. Min favorittkarakter er Han Solo. Nei, jeg hadde gjerne gjort mer Star Wars," sa han.

Hardy fortsatte med å snakke om sin cameo: "Det var flott. Jeg har alltid ønsket å være med i en Star Wars-film, så det var fantastisk å spille en stormtrooper."

Nå som Kathleen Kennedy har forlatt Lucasfilm, er det kanskje på tide med en ny bølge av filmer, og Tom Hardy ville absolutt være et sterkt navn for å trekke fansen tilbake til flere romoperaer. Vi får vente og se hva Dave Filonis planer er med franchisens fremtid, og om Hardy kommer til å være en del av dem.