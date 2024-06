Tom Hardys fem beste prestasjoner

HQ

Tom Hardy vil ha tilbrakt syv år i rollen som Venom før den tredje og siste filmen om Todd McFarlanes symbiot ruller ut på kino... Det er trist, ikke minst på grunn av det potensialet Hardy har i seg, og vi har plukket ut fem av dem for å dokumentere og vise frem hvor fremragende en skuespiller han er på sitt beste.

5. Inception (2010)

Identitetstyven Eames i Christopher Nolans ikoniske thriller er 14 år senere en annerledes rolle for den talentfulle Hardy, og en tolkning det er vanskelig å ikke elske. Hans stilsikre arroganse og nesten blaserte syn på alvorlig kriminalitet er karismatisk på grensen til det eksentriske, noe Hardy sementerer gjennom en fantastisk intensitet og et kaldt kroppsspråk.

4. Dark Knight Rises (2012)

I tegneseriene er Bane et 300 kg tungt mutert monster, og da Joel Schumacher inkluderte figuren i Batman Forever, ble han gjort til en steinhard, muskuløs karikatur som knuste alt på sin vei. Nolan, derimot, ønsket å gjøre noe annerledes. Hardy hadde før innspillingen startet snublet over en gammel bokser fra 1930-tallet og en dokumentarfilm om ham, og begynte å etterligne hans måte å snakke på, noe som senere ble Bane s stemme i et av tidenes mest ubehagelig skumle skurkeportretter.

3. Mad Max: Fury Road (2015)

I en nesten helt stum rolle gjør Hardy underverker med Mad Max som karakter, og denne filmen, i likhet med Warrior, viser med all tydelighet hvilken utrolig sterk tilstedeværelse Hardy har når han virkelig går inn i en rolle, og hvor karismatisk selv hans mest avstumpede karakterer alltid virker å være.

2. Warrior (2011)

Hardy er etter min mening best til å spille sterke, men sårbare, stoiske og stille plagede roller fordi intensiteten hans nesten er til å ta og føle på, og fordi han har en utrolig evne til å formidle følelser med et minimum av oppstyr og uten å snakke. I Warrior spiller Hardy MMA-fighteren og den torturerte, ødelagte krigsveteranen Tommy Conlon, som har mistet kontakten med broren sin, mye på grunn av farens alkoholisme og morens tragiske død. Han portretterer ham med en karismatisk nøkternhet som, sammen med voldstilbøyeligheten, gjør filmen ekstremt severdig.

1. Locke (2013)

Hardys prestasjon i det smertelig undervurderte enmannsdramaet Locke er ikke bare hans beste øyeblikk som skuespiller, men etter min ydmyke mening kanskje den beste oppvisningen i virkelig skarpt skuespill som noensinne er fanget på film. Like skamløst fantastisk er Hardys prestasjon som den emosjonelt utilgjengelige sivilingeniøren Ivan Locke, som i bilen på vei ut av London befinner seg midt i en emosjonell krise og forsøker å ordne opp i livet sitt via telefonsamtaler med sine nærmeste.