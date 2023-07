Tom Henderson deler spesifikasjoner og et lanseringsvindu for PS5 Pro

HQ

Tom Henderson er en av mange "innsidere" som med større eller mindre hell deler med seg av hva som rører seg i spillbransjen. Han har til og med kalt nettstedet sitt "Insider Gaming". Men siden en av hans suksesser var forhåndsvisningen i år av Project Q, den Wii U-lignende enheten for PS5, er dagens informasjon som han ønsker å ta med sine følgere til sitt andre Keytogaming-nettsted, mye mer nøyaktig.

Det faktum at Sony forbereder PS5 Pro og PS5 Slim konsoller er praktisk talt en åpen hemmelighet fordi førstnevnte allerede gjorde det samme med PS4 og sistnevnte har gjort det hele livet. Det det ser ut til er at den første, som noen kretser av en eller annen grunn forventet i år, 2023 (når Sony har til hensikt å selge mange PS5 Marvel's Spider-Man 2 -utgaver til jul), angivelig vil ankomme i november 2024 , og øke "spesifikasjonene" til den originale PlayStation 5 betydelig og derfor forbedre ytelsen.

Henderson forteller at Sony internt bruker Trinity som kodenavn for konsollen, etter referanser til The Matrix etter Neo og Morpheus. Han sier også at maskinen har vært under utvikling siden tidlig i fjor, og at produsenten allerede viser den frem privat, med intensjon om å begynne å sende utviklingssett til studioer senere i år.

Når det gjelder spesifikasjonene til den nye maskinvaren, vil PS5 Pro ha 30 arbeidsgruppeprosessorer (WGP) og et minne som kan kjøre med 18 000 megatransfers per sekund. Dette vil innebære 60 dedikerte grafikkprosessorenheter (nesten dobbelt så mange som PS5) og andre muligheter som er umulige å beregne uten flere detaljer og tall. Tanken er tilsynelatende å øke bildefrekvensen i spill i 4K, gjøre det mulig å kjøre titler i 8K og øke hastigheten på ray-tracing-prosessen, noe som ofte er for mye for dagens maskinvare.

Når det gjelder den antatte PS5 Slim, hevder denne kilden å ikke ha hørt noe nytt bortsett fra modellen med en flyttbar diskleser som erstatning for den nåværende modellen som andre kilder allerede hadde snakket om.

Hva synes du om ryktene om spesifikasjonene til den uunngåelige PlayStation 5 Pro?