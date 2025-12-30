Tom Hiddleston hinter til "monumental" Avengers: Doomsday

HQ

Det er mange som vender tilbake til en verden av spandex og CGI for Avengers: Doomsday, men få kan ha så mye innflytelse over Marvel-universet på dette tidspunktet som Loki, den nylig implanterte guden av historier. Selv om det kan virke som om han ikke kan gjøre så mye fra treet der han bor, kommer Loke til å bidra i den nye Avengers-filmen, som skuespilleren Tom Hiddleston tror kommer til å bli en film som ikke ligner på noen annen.

"Mitt bidrag har blitt gitt", sa han til GQ i et intervju nylig. Han la deretter til at Avengers: Doomsday er "monumental. Historiens sentrum er helt briljant, og var så overraskende da jeg leste den. Det har bare aldri blitt gjort før."

Med tanke på hvor hemmelighetsfulle skuespillere ofte er når de blir spurt om sin medvirkning i en så stor film som Avengers: Doomsday, er det godt å i det hele tatt få denne biten med informasjon fra Hiddleston. Det forteller oss ikke mye om handlingen, men vi må bare vente og se hva som bringer X-Men, Avengers: Fantastic Four og flere sammen i desember neste år.