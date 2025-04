Tom Hiddleston spiller hovedrollen i Benjamin Button-lignende The Life of Chuck

Neon har blitt kjent som et av de mest lovende skrekkproduksjonsselskapene som er i drift for tiden, og leverer gode filmer som spenner over et mangfold av sjangre og regissører, som Steven Soderbergh, Oz Perkins og Tilman Singer. Men selskapet produserer også noen langt mindre skremmende filmer, som den prisbelønte Anora og Anatomy of a Fall, og den kommende The Life of Chuck.

Dette er en film som er basert på en kort novelle av Stephen King. Til tross for at filmen er inspirert av skrekkmesterens verk og til og med er regissert av skrekkveteranen Mike Flanagan, ser den ut til å ha et mye mer skånsomt og følelsesladet tema, ettersom den følger livet til en mann ved navn Chuck Krantz, og utforsker hans liv i revers fra den dagen han døde og helt frem til hans tidlige barndom, i et Benjamin Button-lignende oppsett.

Den titulære Chuck spilles av Tom Hiddleston, som er en del av en ganske stablet rollebesetning som også inkluderer Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan, Mia Sara, Carl Lumbly, Benjamin Pajak, Jacob Tremblay og Mark Hamill.

The Life of Chuck har premiere på noen kinoer fra 6. juni, og deretter globalt den 13. juni, og du kan se filmens trailer nedenfor.