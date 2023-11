Tom Hiddleston tror ikke han er ferdig med Loki enda

HQ

Nå som den andre sesongen av Loki er over, og med tanke på at rollefiguren befinner seg på et sted få hadde forventet at han ville ende opp, har mange lurt på om Tom Hiddlestons tid som Loki i Marvel Cinematic Universe er over. Ikke engang Hiddleston selv er sikker på det ennå.

I et intervju med ComicBook ble Hiddleston spurt om han tror at Loki historien nå har nådd sin endelige slutt, noe han svarte: "Det er så vanskelig, for jeg skal være helt ærlig med deg, Brandon, jeg har sagt farvel minst to ganger i livet mitt.

"Jeg har skrevet til Kevin Feige, Louis de Esposito og Victoria Alonso og sagt: 'Tusen takk'. Det har vært mitt livs rolle", og de har skrevet tilbake og sagt: "Kom og besøk oss når som helst. Du er alltid en del av familien. Vi er alltid her. Du har gitt oss så mye, og vi har delt tårer". Så jeg tror det ville være uklokt av meg å konkludere med noe av dette nå."

Det er ingen tvil om at Marvel Studios -ledelsen har planer om mer Loki i fremtiden, men når vi får se karakteren neste gang, er foreløpig uvisst.