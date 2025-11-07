Tom Hiddleston vender tilbake til The Night Manager etter nesten et tiår borte

I 2023 ble det ganske overraskende bekreftet at Amazons Prime Video undersøkte muligheten for å bringe tilbake serien The Night Manager for en ny runde med episoder, til tross for at den første sesongen hadde premiere så langt tilbake som tidlig i 2016. Tanken var til og med å bringe Tom Hiddleston tilbake i hovedrollen, en ganske stor bragd med tanke på den britiske skuespillerens mye mer betydningsfulle status på midten av 2020-tallet, nå som han er en tentpole-figur i Marvel Cinematic Universe etterThe Infinity Saga.

Men uansett, denne ideen er i ferd med å bli en realitet, og allerede 11. januar 2026, seks uker etter at det er ti år siden den første sesongen startet, kommer The Night Manager tilbake, og Prime Video markerer begivenheten med en teaser-trailer allerede nå.

I den får vi se Hiddleston tilbake som Jonathan Pine, som nok en gang blir bedt om å stå oppreist i møte med enormt press og fare. Serien vil også ha Olivia Colman i en hovedrolle, og du kan se disse to A-listerne i aksjon i traileren nedenfor.

Kommer du til å se The Night Manager i 2026?