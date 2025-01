Tom Holland avslører at favorittfilmen hans er Avatar

Med Spider-Man på vei tilbake, og Christopher Nolans The Odyssey på film, ser det ut til at de neste par årene kommer til å bli travle for Tom Holland. Skuespilleren slo først gjennom med Spidey, men det viser seg at en annen Disney-IP tar topplasseringen for Holland.

I en samtale med Men's Health avslørte Holland at James Camerons Avatar var hans favorittfilm gjennom tidene. "Jeg skammer meg ikke over å si Avatar," sa Holland. Med tanke på at Avatar er den mest suksessrike filmen på kino gjennom tidene, er det neppe mange som vil argumentere mot Hollands valg.

Med mange filmer igjen i Avatar -franchisen, kan Holland kanskje en dag finne seg selv iført en mocap-drakt for å gjøre seg selv til et stort blått romvesen. Det er drømmen, ikke sant?