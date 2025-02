Tom Holland ble nektet å vise legitimasjon da han prøvde å kjøpe sitt eget alkoholfrie ølmerke

HQ

Til tross for at Tom Holland eier det alkoholfrie ølmerket Bero, fikk han ikke kjøpt en eske da han gikk til Target. Det nyetablerte merket ble laget av Holland for å tilfredsstille trangen til alkohol etter at han bestemte seg for å kutte stoffet helt ut av livet sitt.

I en video lagt ut på sosiale medier av Culture Crave, sier Holland at han ble nektet å kjøpe drikken fordi han hadde utenlandsk ID, og at han ikke hadde noen annen måte å bevise sin alder på. Men siden han holder en eske i hendene ganske tidlig i videoen, kan vi forestille oss at han ikke ble etterlatt helt tørrlagt.

Det virker ikke som om Holland bærer nag over situasjonen, men i stedet ser det humoristiske i den. Som en person med et babyansikt blir Holland sannsynligvis ofte spurt om ID, til tross for at han er i slutten av 20-årene. I det minste kan han være stolt av å vite at han vil se ung ut i årene som kommer.

