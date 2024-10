Tom Holland gir en oppdatering om Spider-Man 4

HQ

Med hele strukturen som Marvel Studios benytter seg av, og det faktum at man aldri helt vet hvordan fremtidige Marvel Cinematic Universe -filmer utvikler seg før de begynner å spilles inn, kan det være utfordrende å vite om det foregår meningsfylt arbeid bak kulissene for en fjerde Tom Holland-ledet Spider-Man-film. Heldigvis er det det, noe skuespilleren nylig bekreftet i et intervju med Rich Roll.

I podcasten bekrefter Holland at det allerede er skrevet manus til Spider-Man 4, og at han og Zendaya har lest dem og blitt begeistret for historiene de forteller. Han bemerker imidlertid at de trenger mer arbeid og finpussing, noe som betyr at vi sannsynligvis ikke bør forvente et sprang fremover til fullskala produksjon med det første.

Holland sier: "Det må jobbes med det, men forfatterne gjør en god jobb. Jeg leste det for tre uker siden, og det tente virkelig en ild i meg. Zendaya og jeg satte oss ned og leste den sammen, og til tider hoppet vi rundt i stua."

Når denne filmen finner sted i en verden der alle har glemt Spider-Mans virkelige identitet, hvilken historie vil du at Spider-Man 4 skal fortelle?