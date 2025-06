Tom Holland, Jacob Elordi og Harris Dickinson sies å være blant favorittene til å bli den neste James Bond

HQ

Det har vært mange spekulasjoner om hvem som skal bli den neste James Bond. I det siste har Aaron Pierre blitt hevdet å være en favoritt, mens jeg personlig synes Slow Horses' Jack Lowden er verdig, alt mens mange fans skriker etter å se Aaron Taylor-Johnson eller Henry Cavill ta over. Det er tydelig at alle har tatt litt feil, i hvert fall hvis vi skal ta den siste innsideinformasjonen fra Variety for god fisk.

I en ny rapport nevnes det at tre skuespillere for øyeblikket står øverst på Amazon MGM Studios' ønskeliste. Disse kandidatene er Spider-Man selv Tom Holland, snart Frankenstein Jacob Elordi, og Babygirls lystige praktikant Harris Dickerson.

Selv om hver av disse stjernene er høyprofilerte valg, ser de ut til å være litt utenfor det fansen forventer fra en Bond... I det minste kanskje med unntak av Elordi, som er australier, noe som kan være nok til at han bommer (til tross for at noen henviser til George Lazenbys tid som 007, som tydeligvis ikke var noen braksuksess ettersom han bare spilte agenten én gang ...).

Det er likevel god tid til å få castingen på plass, for selv om Denis Villeneuve skal regissere, er det ikke valgt noen manusforfatter ennå, noe som betyr at produksjonen av filmen ikke vil starte med det første. I tillegg ryktes det om en premieredato i 2028, noe som betyr at produksjonen kan starte så sent som i slutten av 2026 og fremdeles komfortabelt klare det vinduet.

Er du enig med Amazons retning, og ville du valgt en av disse tre stjernene som den neste Bond?