Tom Holland: "Jeg skylder livet og karrieren min til Spider-Man"

Med MCU i den tilstanden den er i nå trenger det virkelig en helt. Deadpool & Wolverine kan kanskje gi oss en god latter, men mange mener at vi trenger en stor karakter som Spider-Man for at universet skal fungere fremover.

HQ

Vi lurer imidlertid fortsatt på når vi får se Tom Hollands Peter Parker tilbake. I en samtale med Deadline fortalte Holland om sin lojalitet til Spider-Man, og at han ikke skal noe sted så lenge døren er åpen.

"Det enkle svaret er at jeg alltid vil gjøre Spider-Man-filmer", sa han. "Jeg skylder Spider-Man livet og karrieren min. Så det enkle svaret er ja. Jeg vil alltid ønske å gjøre mer."

En fjerde film med Holland i hovedrollen som Spider-Man er angivelig på trappene, og innspillingen kan til og med begynne senere i år. Vi må imidlertid vente på flere detaljer, ettersom prosjektet fortsatt er omgitt av hemmelighetskremmeri.