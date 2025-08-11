Tom Holland om å vende tilbake som Spider-Man: "Det føles annerledes å ta på seg drakten denne gangen"

HQ

Det føles ganske sprøtt å si, men nå som The Fantastic Four: First Steps er i bøkene vil den neste Marvel Cinematic Universe-filmen faktisk være Spider-Man: Brand New Day. I det kommende eventyret vil Tom Holland være tilbake som spindelvevskyteren og vi har allerede sett et glimt av den britiske skuespilleren i hans nyeste Spidey-drakt.

Produksjonen av denne filmen har så langt vært en veldig åpen bok, ettersom deler av Glasgow har blitt omgjort til et pseudo-New York City, med horder av fans som samler seg for å se handlingen mens den spilles inn live. Marvel har kapitalisert på denne suksessen nå ved å avsløre en video bak kulissene fra dag én på settet som viser noen av actionscenene som filmes, og hvor Holland også deler noen tanker om å vende tilbake som Spider-Man.

"Det er dag én. Min fjerde dag én noensinne på Spider-Man. Det er morsomt å ta på seg drakten, det føles annerledes denne gangen, på en eller annen måte. Det er også første gang vi har hatt fans på settet på dag én, så det er veldig spennende å dele dette med dem.

Vi har noen kjente fjes på settet. Jeg skal bare gjøre mitt beste og håpe at vi gjør det riktig. Ikke noe press."

Ta en titt på videoen nedenfor før Spider-Man: Brand New Day har premiere 31. juli 2026.