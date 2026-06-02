Tom Holland ønsker å se en R-klassifisert Spider-Man slå seg sammen med The Punisher

Hvordan ser en Spider-Man med R-rating ut? Jeg er ikke sikker på hvor komfortabel han ville vært med å banne, men det ville i hvert fall vært unikt å se på det store lerretet. Det er noe Tom Holland er opptatt av, etter å ha jobbet med Punisher-skuespilleren Jon Bernthal for Spider-Man: Brand New Day.

I en samtale med Empire sa Spider-Man-skuespilleren at han gjerne vil gjengjelde tjenesten Bernthal gjorde i filmen ved å hoppe inn i et Punisher-show. "Jeg vil gjerne dukke opp i en av [Punishers] serier. La oss se hvordan en R-klassifisert versjon av Spider-Man ser ut. Jeg er så takknemlig for at Jon tok spranget og ble en del av filmen, og jeg vil gjerne gjengjelde tjenesten."

Bernthal avslørte at skuespillerne har kjent hverandre siden før noen av dem fikk sine MCU-debuter. Han krediterer Holland for å ha fått ham inn i Punisher-karakteren, og sier: "Tom var egentlig den som sa: 'Denne karakteren er så flott'." Nå får de endelig slå seg sammen på det store lerretet, når Spider-Man: Brand New Day slippes på kino i slutten av neste måned.