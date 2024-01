Tom Hollander fikk ved et uhell tilsendt Tom Hollands Avengers-bonus.

Tom Holland og Tom Hollander er ikke de enkleste personene å forveksle, men når du ser navnene og nasjonalitetene deres på papiret, kan det være lett å ta feil. White Lotus- og Pirates of the Caribbean-stjernen avslørte nylig at han ved et uhell fikk tilsendt en stor sjekk som var ment for Holland.

På Late Night With Seth Meyers fortalte Hollander om forvekslingen og hvordan den oppsto. "Folk i kundeavdelingen i byrået mitt ble forvirret. Vi var hos de samme agentene en kort stund. Og det var et forferdelig øyeblikk", sa Hollander. "Jeg besøkte en venn som spilte teater i England. Jeg satt selvtilfreds i salen etter å ha gjort en BBC-forestilling for 30 000 dollar ... da pausen kom, sjekket jeg e-posten min og fikk en e-post fra agentbyrået der det sto: 'Utbetalingsslipp for første billettbonus for 'The Avengers'."

Hollander åpnet e-posten og ble sjokkert over det han så. "Det var en forbløffende sum penger. Det var ikke [Tom Hollands] lønn. Det var hans første kinobonus. Ikke hele kassabonusen, men den første. Og det var mer penger enn jeg noen gang hadde [sett]. Det var et syvsifret beløp."

Dessverre for Hollander kom ikke pengene inn på kontoen hans, men han fikk en forsmak på Marvel-filmenes økonomiske makt på den tiden.