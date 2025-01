Tom Hollands alkoholfrie ølselskap vil hjelpe deg med å gjøre tørr januar til et tørt år

HQ

Fremtiden ser lysere ut enn noensinne for den britiske skuespilleren Tom Holland. Han har en ny Spider-Man-film på gang, han skal spille hovedrollen i Christopher Nolans filmatisering av Odysseen, og han har også nylig lansert sitt nye alkoholfrie ølselskap Bero.

Holland har vært ganske åpen om sin fortid med alkohol og sitt ønske om å slutte å drikke det. Men han har funnet alkoholfrie drikker som en stor hjelp, og ønsker å lage en merkevare som smaker like godt som den ekte varen.

Bero har for tiden tre smaker: Edge Hill Hazy IPA, Kingston Golden Pils og Noon Wheat. En 6-pakning med disse ølene vil koste £15,98, noe som er mye penger for øl, men smaken lover å være verdt de ekstra kronene.

"Med Bero følte jeg at det var så mange muligheter, ikke bare til å lage et fantastisk øl, men også til å lage et produkt som gjør det enklere å leve ditt beste liv", sier Holland.

Dette er en annonse:

Ville du erstattet alkohol med alkoholfrie drikker? Eller bare kutte ut alkoholen helt?