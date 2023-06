Tom Hollands fjerde Spider-Man lagt på is mens Miles Morales får en live-action-film

HQ

Elliot er langt fra den eneste som mener at Spider-Man: Across the Spider-Verse er en flott oppfølger, så det er forståelig at Sony for lengst har gitt grønt lys for en tredje animert film. Det er imidlertid ikke den eneste gangen vi kommer til å se en person i edderkoppkostyme fremover.

Variety fikk gleden av å snakke med noen av Across the Spider-Verse-produsentene på filmens premiere i Los Angeles, og de hadde noen spennende nyheter å dele. Amy Pascal sa at Miles Morales, som hintet til i Spider-Man: No Way Home og antydet tidligere i år, vil få sin egen live-action-film. Og ikke bare det. Spider-Woman får også hovedrollen i sin egen film, og Avi Arad sier til og med at vi får se den "tidligere enn du forventer".

Noe vi ikke får se tidligere enn forventet er Tom Hollands fjerde Spider-Man-film, ettersom Pascal bekrefter at prosjektet er lagt på is på grunn av forfatterstreiken. I det minste har vi disse animasjonsfilmene og Marvel's Spider-Man 2 å se frem til mens vi venter på den.