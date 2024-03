Tom Hollands Spider-Man 4 skal angivelig begynne innspillingen i september eller oktober

Etter slutten på Spider-Man: No Way Home var Tom Hollands versjon av Peter Parker klar for et stort gjennombrudd. Nå ser det ut til at vi kan være på vei til å se Holland tilbake i spandexdrakten før heller enn senere.

Ifølge en rapport fra Jeff Sneider skal innspillingen av Spider-Man 4 begynne i september eller oktober, og Justin Lin er utpekt som regissør for filmen. Zendaya forventes også å vende tilbake som MJ.

Sist vi så Tom Holland som Spider-Man, hadde hele verden glemt hvem Peter Parker var, men han valgte likevel å velge et liv som redningsmann i New Yorks gater. Hvis Zendaya er tilbake i denne filmen, er det sannsynlig at Holland vil bruke tiden sin på å få henne til å huske hvem han er.